Школьник из Красногорска перенес 6-часовую операцию после взрыва

Школьник из Красногорска, пострадавший от взрыва, перенес 6-часовую операцию. В центре имени Леонида Рошаля сообщили, что ребенок чувствует себя хорошо, а в дальнейшем с ним будут работать психологи и реабилитологи.

Мальчик подорвался на самодельной бомбе, замаскированной под десятирублевую купюру. После этого в Москве обнаружили похожие подозрительные находки в виде свернутых купюр на Нижегородской улице и в Петровско-Разумовском проезде.

