Таможенники конфисковали литографию правнука Толстого при незаконном ввозе из Японии

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Литографию живописца, правнука писателя Льва Толстого Олега Толстого обнаружили таможенники на судне из Японии. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Незадекларированную культурную ценность нашли сотрудники владивостокской таможни во время контроля судна, прибывшего из порта Тояма. Картина была в каюте одного из членов экипажа. Он объяснил, что получил ее от незнакомца в порту для последующей передачи другому неизвестному лицу во Владивостоке.

В отношении нарушителя возбудили дело по статье "Недекларирование товаров", а картину направили на экспертизу для установления художественной и исторической ценности.

Было установлено, что произведение является литографией "Московский Кремль" 1960 года и относится к культурной ценности. Суд принял решение конфисковать картину и обратить ее в собственность государства. Решение вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что предприниматель из Липецка ввез 500 змей и ящериц в Россию из Чехии. Общий вес рептилий составил почти 100 килограммов. Среди них были 460 королевских питонов, 16 пантеровых полозов, 4 королевские змеи, а также древесная гадюка, индокитайские, пятнистые и кнутовидные полозы, бородатая агама, анолиса Гармана и синеязыкий сцинк.

