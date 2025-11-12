Форма поиска по сайту

Новости

12 ноября, 16:26

Происшествия

Операция по спасению туристов горах в Карачаево-Черкесии завершена

Фото: 123RF.com/djusha

Операция по спасению трех туристов, которые сорвались с ледяного склона в горах Карачаево-Черкесии, завершена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В сопровождении спасателей МЧС с высоты 2 900 метров туристическая группа была доставлена к вертолету, который эвакуировал их на турбазу в районе ущелья Махарское", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что группа не была зарегистрирована в МЧС.

Как подчеркнули в ведомстве, пострадавшие были переданы медикам. Всего в операции по спасению были задействованы 15 человек.

О происшествии стало известно во вторник, 11 ноября. По данным МЧС, туристическая группа из пяти человек собиралась посетить Махарское ущелье. Однако во время движения по маршруту трое из них оступились и упали со склона.

Позже стало известно, что двое из пострадавших получили черепно-мозговые травмы, а третий повредил колени.

