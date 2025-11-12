Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 10:28

Происшествия

Спасатели добрались до туристов, сорвавшихся со склона горы в Карачаево-Черкесии

Фото: телеграм-канал "МЧС Карачаево-Черкесии"

Спасатели добрались до троих туристов, сорвавшихся с ледяного склона в горах Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Двое из пострадавших получили черепно-мозговые травмы, а третий повредил колени. В настоящий момент спасателями проводится спуск туристов.

О происшествии стало известно во вторник, 11 ноября. По данным МЧС, туристическая группа из пяти человек собиралась посетить Махарское ущелье. Однако во время движения по маршруту трое из них оступились и упали со склона.

Ранее спасатели эвакуировали на вертолете МЧС группу туристов, которая застряла в горах Сочи из-за непогоды. Уточнялось, что люди переходили через реку Уруштен, вода в которой поднялась после сильных дождей. Госпитализация никому не потребовалась.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика