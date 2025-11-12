Спасатели добрались до туристов, сорвавшихся со склона горы в Карачаево-Черкесии

Фото: телеграм-канал "МЧС Карачаево-Черкесии"

Спасатели добрались до троих туристов, сорвавшихся с ледяного склона в горах Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Двое из пострадавших получили черепно-мозговые травмы, а третий повредил колени. В настоящий момент спасателями проводится спуск туристов.

О происшествии стало известно во вторник, 11 ноября. По данным МЧС, туристическая группа из пяти человек собиралась посетить Махарское ущелье. Однако во время движения по маршруту трое из них оступились и упали со склона.

