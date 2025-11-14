Форма поиска по сайту

14 ноября, 16:30

Происшествия

Новости регионов: автобус с детьми столкнулся с автовозом в Челябинской области

В прокуратуре Москвы рассказали подробности дела о поджоге кинотеатра

В Челябинской области автобус с детьми столкнулся с автовозом. 51 ребенок и 3 взрослых направлялись в горнолыжный комплекс. По данным Следственного комитета, после аварии медицинская помощь понадобилась 5 школьникам. Остальные продолжили путь на другом автобусе. По предварительной информации, причиной аварии стали гололедица и действия водителей: оба превысили скорость. В итоге полуприцеп занесло, а автобус не смог затормозить. Возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге спасли кота, который около недели просидел между гранитными плитами на набережной канала Грибоедова. Впервые его заметили 7 ноября и с тех пор пытались вытащить, но перепуганное животное каждый раз пряталось от людей за плитами. В итоге волонтерам все-таки удалось выманить его. Кота передали ветеринарам.

