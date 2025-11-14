Форма поиска по сайту

14 ноября, 19:15

Происшествия

Новости регионов: двух браконьеров задержали в Краснодарском крае

Новости регионов: двух браконьеров задержали в Краснодарском крае

Автомобиль Nissan упал с 3-го этажа парковки в Южном Чертанове

Фигуранту дела об обрушении "Снежкома" избрали запрет определенных действий

Подросток устроил поджог в ТЦ Москвы после знакомства с девушкой в соцсети

Новости регионов: автобус с детьми столкнулся с автовозом в Челябинской области

В прокуратуре Москвы рассказали подробности дела о поджоге кинотеатра

Устроивший поджог в ТЦ Москвы подросток заявил, что его склонили к этому мошенники

Устроивший поджог в ТЦ "Авиапарк" подросток рассказал, почему пошел на преступление

В Москве задержали семерых участников мошеннической группы

Сотрудники МЧС проверят ТЦ "Авиапарк" в Москве, где устроил поджог подросток

В Краснодарском крае задержали двух браконьеров, незаконно выловивших более 200 рыб с ущербом свыше 80 тысяч рублей. При задержании у нарушителей изъяли запрещенные орудия лова, им грозит до 5 лет лишения свободы.

Мурманск парализовала мощная метель с грозой, порывы ветра достигают 30 метров в секунду. В городе отменили школьные занятия, около 16 авиарейсов задержаны, в сотнях домов отсутствует электричество, а на дорогах зафиксированы массовые ДТП.

