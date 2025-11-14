Новости регионов: двух браконьеров задержали в Краснодарском крае

В Краснодарском крае задержали двух браконьеров, незаконно выловивших более 200 рыб с ущербом свыше 80 тысяч рублей. При задержании у нарушителей изъяли запрещенные орудия лова, им грозит до 5 лет лишения свободы.

Мурманск парализовала мощная метель с грозой, порывы ветра достигают 30 метров в секунду. В городе отменили школьные занятия, около 16 авиарейсов задержаны, в сотнях домов отсутствует электричество, а на дорогах зафиксированы массовые ДТП.

