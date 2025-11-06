Новости мира: взрыв на химическом заводе произошел в американском штате Миссисипи

В американском штате Миссисипи на заводе по производству химической продукции случился взрыв, приведший к утечке ядовитых веществ. Власти начали эвакуацию примерно 10 тысяч жителей близлежащих районов. Информация о пострадавших пока не поступала.

В секторе Газа Красный Крест передал больнице в Хан-Юнисе 15 тел палестинцев. Общее число жертв, извлеченных из-под завалов, достигло 285 человек. Продолжаются поиски тел израильских – на сегодняшний день опознаны останки четырех человек.

