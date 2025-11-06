Форма поиска по сайту

06 ноября, 08:00

Происшествия

Новости мира: взрыв на химическом заводе произошел в американском штате Миссисипи

Новости мира: взрыв на химическом заводе произошел в американском штате Миссисипи

Полицейские спасли школьника в Финском заливе у Яхтенного моста

Новости регионов: крупный пожар произошел в Ростове-на-Дону

"Московский патруль": деятельность "деревенской фермы" пресечена в одной из квартир Москвы

"Московский патруль": росгвардейцы задержали нарушителя общественного порядка в столице

"Московский патруль": военный суд начал рассматривать дело об убийстве генерала Кириллова

"Московский патруль": выдающие себя за полицейских аферисты задержаны в столице

"Московский патруль": полицейские нашли патроны для автомата АК-74 в столичном парке

Tesla Cybertruck застрял в болоте в ТиНАО

Прокуратура проверит данные об отравлении пассажиров теплохода "Сергей Дягилев"

В американском штате Миссисипи на заводе по производству химической продукции случился взрыв, приведший к утечке ядовитых веществ. Власти начали эвакуацию примерно 10 тысяч жителей близлежащих районов. Информация о пострадавших пока не поступала.

В секторе Газа Красный Крест передал больнице в Хан-Юнисе 15 тел палестинцев. Общее число жертв, извлеченных из-под завалов, достигло 285 человек. Продолжаются поиски тел израильских – на сегодняшний день опознаны останки четырех человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляПолина Брабец

