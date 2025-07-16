16 июля, 18:11Происшествия
Московский суд приостановил работу лайнера "Николай Карамзин" на 90 суток
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Головинский суд Москвы приостановил работу круизного лайнера "Николай Карамзин" на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, передает ТАСС со ссылкой на материалы административного дела.
Юридическое лицо ПАО "Московское речное пароходство" признано виновным по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".
В ходе проверки Роспотребнадзор выявил множество нарушений. В частности, производственные помещения для приготовления пищи не были оснащены необходимыми техническими средствами, такими как моечное оборудование и инвентарь. Кроме того, там были обнаружены мухи.
При этом внутренняя отделка этих помещений была выполнена из материалов, которые не позволяют проводить ежедневную влажную уборку, а имеющиеся дезинфицирующие средства не используются в соответствии с инструкцией.
Несмотря на приостановление деятельности, суд разрешил проводить на лайнере работы по устранению выявленных нарушений. Решение пока не обжаловано в апелляции.
В начале июля московская прокуратура начала проверку в связи с информацией об отравлении пассажиров теплохода. Пострадавшие обратились к медикам с жалобами на рвоту, диарею и отравление.
Позже сообщалось, что на недомогание пожаловались только три члена экипажа, но Роспотребнадзор обнаружил норовирус у 37 пассажиров круизного лайнера. Ведомство направило информацию о произошедшем сотрудникам полиции для привлечения к ответственности лиц, виновных в распространении инфекции.