Московский суд приостановил работу лайнера "Николай Карамзин" на 90 суток

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Головинский суд Москвы приостановил работу круизного лайнера "Николай Карамзин" на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, передает ТАСС со ссылкой на материалы административного дела.

Юридическое лицо ПАО "Московское речное пароходство" признано виновным по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

В ходе проверки Роспотребнадзор выявил множество нарушений. В частности, производственные помещения для приготовления пищи не были оснащены необходимыми техническими средствами, такими как моечное оборудование и инвентарь. Кроме того, там были обнаружены мухи.

При этом внутренняя отделка этих помещений была выполнена из материалов, которые не позволяют проводить ежедневную влажную уборку, а имеющиеся дезинфицирующие средства не используются в соответствии с инструкцией.



Несмотря на приостановление деятельности, суд разрешил проводить на лайнере работы по устранению выявленных нарушений. Решение пока не обжаловано в апелляции.

В начале июля московская прокуратура начала проверку в связи с информацией об отравлении пассажиров теплохода. Пострадавшие обратились к медикам с жалобами на рвоту, диарею и отравление.

Позже сообщалось, что на недомогание пожаловались только три члена экипажа, но Роспотребнадзор обнаружил норовирус у 37 пассажиров круизного лайнера. Ведомство направило информацию о произошедшем сотрудникам полиции для привлечения к ответственности лиц, виновных в распространении инфекции.