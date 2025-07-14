Число отравившихся водой в Дагестане достигло 450 человек

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Число отравившихся водой в Магарамкентском районе Дагестана достигло 450 человек, включая 422 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

"109 пациентов уже получили лечение от кишечной инфекции и покинули стены Магарамкентской райбольницы. На стационарном лечении здесь остаются 30 пациентов, из них 24 – дети", – указали в пресс-службе.

В очаге инфекции медики вакцинируют жителей от вирусного гепатита А и проводят профилактическое фагирование. По данным Минздрава, новых зараженных становится все меньше.

"Тяжелых случаев болезни не было. Врачами делается все необходимое для скорейшего выздоровления пациентов", – резюмировали в министерстве.

Случаи кишечной инфекции начали фиксироваться у жителей Магарамкентского района Дагестана с начала июля. Причиной вспышки стало попадание возбудителя инфекции в воду, которая подавалась без водоподготовки.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Затем был задержан директор районного муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство", а позже суд арестовал главу ЖКХ Магарамкентского района Дагестана.

