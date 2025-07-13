Роспотребнадзор: причиной отравления жителей Дагестана стало попадание инфекции в воду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Причиной вспышки кишечной инфекции в Дагестане стало попадание возбудителя инфекции в воду, которая подавалась без водоподготовки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по республике.

"Возбудитель инфекции выделен из воды в разводящей сети, от больных и от контактных лиц", – уточнили в ведомстве.

Установлено, что причиной аварии стал участок водовода от Джепельского источника до села Гиляр. Распространению инфекции способствовали отсутствие водоподготовки, несвоевременная регистрация аварий на водоводе и недостаточное информирование органов Роспотребнадзора.

В пресс-службе добавили, что проведенные санитарно-противоэпидемические мероприятия позволили стабилизировать ситуацию в пределах одного инкубационного периода.

Кишечную инфекцию выявили у жителей Магарамкентского района, а также еще четырех населенных пунктов 8 июля. По данным Роспотребнадзора, граждане заразились дизентерией. Всего пострадало 372 человека, из них 357 – дети.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его фигурантом стал директор районного муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство", которого суд отправил под стражу до 9 сентября.