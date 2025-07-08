"Синьхуа": в Китае задержали 8 человек из-за отравления детей свинцом

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Китайские полицейские задержали 8 человек, подозреваемых в причастности к отравлению детей свинцом в детском саду провинции Ганьсу. Об этом пишет агентство "Синьхуа".

Журналисты предположили, что тяжелый металл попал в организм детей после употребления в пищу пирога с финиками и сосисок в тесте, которые содержали запрещенный краситель. Причем в ходе расследования выяснилось, что на продуктах питания была маркировка, указывающая на запрет их употребления.

В свою очередь, газета "Шанхай жибао" уточнила, что всего в больницу поступили 19 детей, у части из них уровень свинца в крови превысил 400 микрограммов на литр, что значительно выше допустимого порога в 250 микрограммов.

По словам родителей, у детей в течение нескольких месяцев наблюдались тошнота, диарея, спазмы в животе и боли в ногах. Директор детского сада был привлечен к уголовной ответственности.

Ранее в омском лагере "Орленок", где произошло массовое отравление, обнаружили бактерию Salmonella в филе грудки цыпленка-бройлера. В Россельхознадзоре уточнили, что бактерия может вызывать тяжелое заболевание с преимущественным поражением ЖКТ, в том числе сальмонеллез.

Предпринимателя, который поставлял в лагерь некачественную продукцию, проверят. Сообщалось, что у него отнимут декларацию, а также с ним будут расторгнуты госконтракты.