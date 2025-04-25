ТАСС: число отравившихся в двух омских школах увеличилось до 45 человек

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Омской области"

Число отравившихся в двух школах Омска выросло до 45 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Общее количество пострадавших – 39 детей и 6 взрослых", – отметил собеседник.

В настоящее время пострадавшие находятся на амбулаторном лечении в удовлетворительном состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава Омской области.

Инцидент с отравлением в столовых средних школ № 8 и 90 Советского и Центрального округов Омска произошел 22 апреля. По факту отравлений возбуждены уголовные дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья потребителей.

Во время проверки компании, которая доставляла продукты питания в образовательные учреждения, были выявлены различные нарушения, включая факты ненадлежащего хранения продуктов. В школе № 90 также зафиксировано нарушение технологии приготовления блюд. Деятельность образовательного учреждения приостановлена.

