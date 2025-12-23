Новости мира: красный уровень погодной опасности объявили на юге Франции из-за наводнения

Красный уровень погодной опасности объявили на юге Франции из-за масштабного наводнения. В департаменте Эро разлив реки оставил без света около тысячи домов. Нарушена также работа общественного транспорта. Жителей региона призвали оставаться дома и не подходить близко к водоемам.

Президент США Дональд Трамп анонсировал создание нового класса военных кораблей. Он получит название "Трамп". По словам главы государства, новые корабли будут "одними из самых смертоносных надводных боевых кораблей" и "крупнейшими линкорами в истории страны". Их предполагается вооружить ракетами, способными нести ядерные боеголовки, а также лазерами и гиперзвуковыми ракетами.

Мощный снегопад прошел на северо-западе и в центре Саудовской Аравии. Снежный покров накрыл не только горы, но и местные пустыни. Теперь верблюды гуляют по заснеженным дюнам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.