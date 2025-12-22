BFMTV: в октябре из Лувра похитили больше 8 тысяч алмазов и 200 жемчужин

Фото: ТАСС/AP/Christophe Ena

Во время ограбления Лувра в октябре было похищено более 8 тысяч алмазов и почти 200 жемчужин, сообщает aif.ru со ссылкой на телеканал BFMTV.

Общая сумма драгоценностей – около 88 миллионов евро. Преступники забрали 8 ювелирных украшений, которые были украшены 8 482 бриллиантами, 35 изумрудами, 34 сапфирами и 212 жемчужинами.

Также выяснилось, что все транспортные средства, которые были использованы для ограбления, прибыли из одного района коммуны Обвервилье, северного пригорода Парижа.

Ограбление Лувра произошло 19 октября. Из парижского музея были похищены драгоценности Наполеона III. Преступникам потребовалось всего 4 минуты, чтобы вынести броши, тиары и ожерелья.

После инцидента министерство культуры Франции сообщило о планах по усилению безопасности на территории Лувра – там установят новые защитные системы.

В рамках расследования были задержаны 5 человек. Спустя некоторое время двоим были официально предъявлены обвинения, а остальные подозреваемые были освобождены. Позже власти Франции арестовали еще 4 подозреваемых.

