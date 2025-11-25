Форма поиска по сайту

25 ноября, 18:07

Происшествия

Четверо подозреваемых задержаны по делу об ограблении Лувра

Фото: 123RF.com/olyasolodenko

Власти Франции арестовали еще четверых подозреваемых в ограблении Лувра, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Задержание прошло 25 ноября в рамках расследования, которое ведет Специализированная межрегиональная юрисдикция Парижа. Дело возбуждено по факту кражи со взломом, совершенной в Лувре.

"Это двое мужчин 38 и 39 лет и две женщины 31 и 40 лет, все из Парижского региона", – сообщает прокуратура.

В настоящее время они будут допрошены следователями. Детали предъявленных обвинений не разглашаются до истечения срока их содержания под стражей.

По данным надзорного органа, четырем задержанным уже предъявлены официальные обвинения. Их обвиняют по статьям об организованном ограблении и сговоре с целью совершения преступлений. Максимальное наказание по этим статьям – до 10 лет лишения свободы.

Ранее были задержаны еще пять человек. По информации Agence France‑Presse, спустя некоторое время двоим было официально предъявлены обвинения. Остальные подозреваемые были освобождены.

Из парижского музея 19 октября были похищены драгоценности Наполеона III. Преступникам потребовалось всего 4 минуты, чтобы вынести броши, тиары и ожерелья. Ущерб от кражи оценили в 88 миллионов евро.

После инцидента министерство культуры Франции сообщило о планах по усилению безопасности на территории Лувра – там установят новые защитные системы.

