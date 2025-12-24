24 декабря, 10:18Происшествия
Черный ящик найден на месте крушения самолета с главой Генштаба Ливии
Фото: ТАСС
Специалисты нашли черный ящик и самописцы самолета с ливийской делегацией, который разбился в турецкой провинции Анкара. Об этом заявил глава МВД Турции Али Ерликая.
"Надеемся как можно быстрее расшифровать их и понять, что послужило причиной аварии", – цитирует его РИА Новости.
Самолет Falcon 50 разбился неподалеку от Анкары 23 декабря. На его борту было 5 человек, включая начальника Генштаба Ливии Мухаммеда Али Аль-Хаддада. Незадолго до авиакатастрофы связь с воздушным судном была потеряна.
В результате трагедии погибли все пассажиры самолета. После случившегося правительство Ливии объявило трехдневный траур.