Черный ящик найден на месте крушения самолета с главой Генштаба Ливии

Фото: ТАСС

Специалисты нашли черный ящик и самописцы самолета с ливийской делегацией, который разбился в турецкой провинции Анкара. Об этом заявил глава МВД Турции Али Ерликая.

"Надеемся как можно быстрее расшифровать их и понять, что послужило причиной аварии", – цитирует его РИА Новости.

Самолет Falcon 50 разбился неподалеку от Анкары 23 декабря. На его борту было 5 человек, включая начальника Генштаба Ливии Мухаммеда Али Аль-Хаддада. Незадолго до авиакатастрофы связь с воздушным судном была потеряна.

В результате трагедии погибли все пассажиры самолета. После случившегося правительство Ливии объявило трехдневный траур.

