Мошенники в РФ начали использовать схему обмана с бесплатной косметикой

Мошенники в России начали использовать схему обмана с бесплатной косметикой. Они подходят на улице и представляются сотрудниками одного из крупных парфюмерных гипермаркетов.

Сначала знакомят с пробниками парфюма, а за оставленный отзыв в приложении якобы дают духи в подарок. Если жертва соглашается, то ей передают презент в фирменном пакете и просят заплатить небольшую сумму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.