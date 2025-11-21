Форма поиска по сайту

21 ноября

Истории
Эксперт Горин: создание реестра доверенных турагрегаторов защитит потребителей от обмана

Отдых под защитой: зачем в России нужен реестр доверенных турагрегаторов

Рынок онлайн-бронирований упорядочат в России на фоне роста внутреннего туризма, создав реестр проверенных туристических агрегаторов. Как он будет работать и насколько это необходимо, разбиралась Москва 24.

"Основа для безопасной цифровой среды"

Фото: depositphotos/artoleshko

В России планируют запустить реестр доверенных туристических агрегаторов. Инициаторами выступили Роскачество, Минэкономразвития и Росаккредитация.

"Уже с 2026 года планируется начать вести реестр доверенных онлайн-площадок не только в отрасли онлайн-ретейла, но и в сфере сервисов туристических услуг", – отметили в сообщении.

Разработкой методики оценки для включения в перечень занимаются Роскачество, Росаккредитация и Ассоциация туристических агрегаторов (АТАГ). На данный момент она состоит из 26 показателей, объединенных в три блока: безопасность услуг, открытость информации и базовая информационная безопасность.

Как пояснил директор АТАГ Александр Брагин, участие в реестре будет добровольным.

"Имеется в виду создание на базе Роскачества перечня туристических агрегаторов, которые отвечают требованиям доверенных: чтобы потребитель мог дополнительно ориентироваться на эту информацию при выборе сервиса бронирования", – отметил он.

Необходимость создания реестра связана со стремительным ростом рынка внутреннего туризма. Согласно данным Роскачества, через агрегаторы осуществляется 50% бронирований туристического жилья с объемом 440 миллиардов рублей. 65% потребителей используют сайты по подбору гостиниц, а 25% – площадки по поиску туров.

"Мы разработали и наладили практику обмена данными с маркетплейсами и теперь будем применять этот опыт при создании реестра доверенных турагрегаторов", – подчеркнул руководитель Росаккредитации Дмитрий Вольвач.

В конце сентября депутаты Госдумы внесли в парламент законопроект, направленный на установление правового статуса туристических агрегаторов. Согласно документу, под ними предлагалось понимать программу или сайт, предоставляющие информацию о туристических продуктах и позволяющие заключить договор об оказании услуг с туроператором или турагентом с возможностью проведения оплаты.

Законопроект содержал важное положение о том, что владелец такой платформы не несет ответственности за неоказание или ненадлежащее оказание туристу услуг, информация о которых размещена на площадке. Данная инициатива предполагала внесение изменений в закон "Об основах туристической деятельности" и была направлена на формирование правовых рамок для активно развивающегося сегмента онлайн-продаж туристических услуг.

"Доверяй, но проверяй"

Фото: depositphotos/Rawpixel

В эпоху цифровизации потребителям бывает сложно удостовериться в надежности и прозрачности онлайн-ресурсов, особенно учитывая, что в интернете присутствуют недобросовестные участники, которые могут маскироваться под известные бренды. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Именно поэтому создание проверенных реестров и сервисов, поддерживаемых функциональными регуляторами, такими как Ростуризм и Минэкономразвития, – это позитивный тренд. Яркий пример – система классификации и реестр средств размещения в туризме", – подчеркнул он.

По его словам, раньше потребитель зачастую не понимал статус объекта размещения, а теперь агрегаторы не имеют права предлагать гостиницы, не прошедшие классификацию и не внесенные в официальный реестр. Это добровольная, но важная инициатива, которая повышает прозрачность и безопасность информации для конечного пользователя.

К слову, важно различать туроператоров и агрегаторов. Агрегатор – это, по сути, витрина, маркетплейс, который позволяет забронировать отель, тур или билет, но сам не является организатором путешествия. Таким образом, ключевой принцип для потребителя в цифровой среде остается неизменным: доверяй, но проверяй, отдавая предпочтение участникам рынка, чей статус можно верифицировать через официальные государственные реестры.
Дмитрий Горин
вице-президент РСТ

"Что касается выбора туроператора, то здесь ситуация в организованном сегменте давно отрегулирована. Все легальные туроператоры и турагенты вносятся в реестр Минэкономразвития, и проверить их статус можно легко на сайте ведомства. Эти компании обязаны иметь финансовые гарантии – фонды ответственности и страховые покрытия, что сводит риски банкротств к минимуму", – пояснил Горин.

В свою очередь, вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян подчеркнул, что создание такого реестра специфично.

"Крупных игроков на этом рынке очень мало, поэтому такой реестр, по сути, имеет ограниченный смысл. Если бы агрегаторов были сотни, он был бы полезен, а когда их и так всего несколько проверенных, его ценность неочевидна", – объяснил он в разговоре с Москвой 24.

Многие туристы продолжают бронировать через известные агрегаторы или обращаются в турагентства, которые сегодня трансформировались в своего рода "семейных" консультантов, передающихся по рекомендации друзьям и родственникам, добавил эксперт.

Вероятность столкнуться с мошенниками при покупке тура статистически крайне мала. Главный и универсальный критерий мошенничества – это нереально низкая цена. Допустим, в трех агентствах называют стоимость тура в 199–201 тысячу рублей, а в четвертом – 120 тысяч. Разница в 80 тысяч рублей – это явный сигнал опасности. За 35 лет работы в индустрии я ни разу не встречал мошенников, которые бы предлагали цены выше рыночных. Они всегда заманивают покупателей значительной скидкой.
Алексан Мкртчян
вице-президент АТА

В числе других признаков мошенничества – "возраст" доменного имени сайта, то это ненадежный показатель – домен можно купить с долгой историей и все равно использовать его для обмана.

Зудакова Татьяна

туризмистории

