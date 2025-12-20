Мошенники обосновались на сайтах знакомств

Сайты знакомств стали новой площадкой для деятельности мошенников. В Москве зафиксирован очередной подобный случай, когда злоумышленник, представившийся успешным бизнесменом, живущим за границей, обманул женщину.

43-летняя жительница столицы поверила в искренность намерений потенциального "жениха" и в итоге перевела ему 8 миллионов рублей. После этого мошенник исчез, а пострадавшая осталась без денег.

