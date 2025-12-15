Мошенники стали рассылать вредоносные программы для удаленного управления гаджетами

В России зафиксирована новая схема мошенничества. Злоумышленники рассылают вредоносные программы, которые после установки дают им полный удаленный контроль над телефоном или другим устройством жертвы.

Они представляются контактами из записной книги пользователя и под предлогом просмотра фотографий или видео отправляют вредоносный файл. Достаточно его открыть, чтобы вирус автоматически установился на устройство.

