18 декабря, 07:15

Безопасность

Мошенники начали использовать новую схему для кражи данных при бесконтактной оплате

Более 20 миллионов россиян установили самозапрет на потребительские кредиты

"Московский патруль": эксперты МЧС показали, как быстро загораются новогодние елки

Мошенники начали использовать ИИ для создания фейковых двойников звезд

В Госдуме предложили отслеживать жизнь бывших мошенников в течение 10–20 лет

"Московский патруль": спецназ Росгвардии провел учения по штурму здания в Солнечногорске

С миграционного учета за отсутствие геоданных в "Амине" сняты 139 тыс человек

Новости Москвы: сервисы каршеринга предупредили о пике спроса на новогодних каникулах

Мошенники стали рассылать вредоносные программы для удаленного управления гаджетами

В ЦБ рассказали о новом способе снятия блокировки с банковских карт

Появилась новая схема мошенничества с использованием вирусов, которые крадут данные при бесконтактных платежах. Аферисты убеждают жертву скачать под видом банковского приложения шпионскую программу.

Затем просят приложить банковскую карту к смартфону и ввести пин-код, после чего вирус передает данные злоумышленникам.

Эксперты прогнозируют рост таких атак из-за популярности бесконтактной оплаты, но отмечают, что суммы краж обычно невелики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

