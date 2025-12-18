Мошенники начали использовать новую схему для кражи данных при бесконтактной оплате

Появилась новая схема мошенничества с использованием вирусов, которые крадут данные при бесконтактных платежах. Аферисты убеждают жертву скачать под видом банковского приложения шпионскую программу.

Затем просят приложить банковскую карту к смартфону и ввести пин-код, после чего вирус передает данные злоумышленникам.

Эксперты прогнозируют рост таких атак из-за популярности бесконтактной оплаты, но отмечают, что суммы краж обычно невелики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.