"Известия": в РФ мошенники начали обходить закон о дропперах

Фото: depositphotos/dedivan1923

В России мошенники начали обходить ужесточение закона о дропперах, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование по мониторингу даркнета DLBI.

С июля 2025 года дропперам могут грозить штрафы и лишение свободы на срок до трех лет, если они передадут банковские карты или доступ к своему электронному кошельку третьим лицам. В материале сказано, что для обхода этого закона аферисты стали просить самих граждан проводить операции под видом криптотранзакций. Таким образом, россияне даже не догадываются о нарушении закона.

Отмечается, что уголовная ответственность может грозить и в этом случае. Если человек не передает карту, но использует ее по указанию злоумышленников, получая от этого выгоду, он также может понести наказание.

Правоохранители активно занимаются выявлением таких случаев. Эксперты же считают, что в скором времени количество таких "серых" вакансий вырастет. Чтобы не попасть в такую схему, специалисты порекомендовали с осторожностью смотреть на предложения легкого заработка и обращать внимание на то, куда уходят средства. Также не стоит передавать банковские карты никому, даже знакомым.

Ранее сообщалось, что Банк России планирует обязать кредитные организации привязывать ИНН клиентов к их банковским счетам для борьбы с дропперством. При этом речь идет не только о новых счетах, но и об открытых ранее.

Это необходимо для работы новой платформы "Антидроп", которую планируют запустить в 2027 году. Идентификатором клиента в системе будет ИНН.

