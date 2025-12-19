В Москве перед праздниками активизировались телефонные мошенники

В преддверии новогодних праздников в Москве отмечается всплеск активности телефонных мошенников. Преступники звонят жителям столицы, представляясь сотрудниками служб доставки.

Если раньше злоумышленники сразу просили продиктовать код из СМС, то теперь они сначала представляются операторами поддержки, чтобы выведать персональные данные клиента. Затем, под предлогом отправки праздничного подарка или подтверждения заказа, аферисты просят сообщить код доступа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.