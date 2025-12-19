Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 07:15

Безопасность

В Москве перед праздниками активизировались телефонные мошенники

В Москве перед праздниками активизировались телефонные мошенники

Мошенники начали использовать новую схему для кражи данных при бесконтактной оплате

Более 20 миллионов россиян установили самозапрет на потребительские кредиты

"Московский патруль": эксперты МЧС показали, как быстро загораются новогодние елки

Мошенники начали использовать ИИ для создания фейковых двойников звезд

В Госдуме предложили отслеживать жизнь бывших мошенников в течение 10–20 лет

"Московский патруль": спецназ Росгвардии провел учения по штурму здания в Солнечногорске

С миграционного учета за отсутствие геоданных в "Амине" сняты 139 тыс человек

Новости Москвы: сервисы каршеринга предупредили о пике спроса на новогодних каникулах

Мошенники стали рассылать вредоносные программы для удаленного управления гаджетами

В преддверии новогодних праздников в Москве отмечается всплеск активности телефонных мошенников. Преступники звонят жителям столицы, представляясь сотрудниками служб доставки.

Если раньше злоумышленники сразу просили продиктовать код из СМС, то теперь они сначала представляются операторами поддержки, чтобы выведать персональные данные клиента. Затем, под предлогом отправки праздничного подарка или подтверждения заказа, аферисты просят сообщить код доступа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика