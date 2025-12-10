Мошенники создали фишинговые сайты для якобы доступа к игре Roblox

Блокировка популярной игровой платформы Roblox в России привела к всплеску мошенничества. Как сообщают эксперты, аферисты создали фишинговые сайты, предлагающие доступ к игре без VPN, с целью кражи аккаунтов и денег.

В Общественной палате уже предложили создать отечественный аналог платформы. В Госдуме признают, что с влиянием Roblox на детей нужно было бороться раньше. Психологи советуют родителям не ругать детей, а вместе искать альтернативные увлечения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.