20 декабря, 09:30

В преддверии Нового года мошенники придумали новую схему обмана с продажей красной икры

Накануне новогодних праздников мошенники активизировались, внедрив новую схему обмана. Они создают в популярных мессенджерах поддельные аккаунты, от лица которых размещают объявления о распродажах красной икры и рыбы по низким ценам.

Потенциальный покупатель оформляет заказ и переводит предоплату. После этого продавец, являющийся "аккаунтом-однодневкой", мгновенно исчезает, оставляя человека без товара и без денег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьедавидеоЕгор Бедуля

