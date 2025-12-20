В преддверии Нового года мошенники придумали новую схему обмана с продажей красной икры

Накануне новогодних праздников мошенники активизировались, внедрив новую схему обмана. Они создают в популярных мессенджерах поддельные аккаунты, от лица которых размещают объявления о распродажах красной икры и рыбы по низким ценам.

Потенциальный покупатель оформляет заказ и переводит предоплату. После этого продавец, являющийся "аккаунтом-однодневкой", мгновенно исчезает, оставляя человека без товара и без денег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.