15 декабря, 07:30

В ЦБ рассказали о новом способе снятия блокировки с банковских карт

Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Мошенники начали использовать новую схему после блокировки Roblox в России

Мошенники стали рассылать предложения о путевках с сайтов-двойников туроператоров

В России увеличилось количество детей, ставших жертвами онлайн-груминга

Москвичам стали поступать сообщения из мессенджеров якобы от "Госуслуг"

Москвичей предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники в России придумали новую схему с блокировкой банковских карт

Мошенники начали просить детей оплатить 100–500 рублей за разблокировку Roblox

Мошенники создали фишинговые сайты для якобы доступа к игре Roblox

ЦБ сообщил о запуске механизма для пострадавших, чьи карты заблокировали из-за включения в базу дропов. По словам директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова, регулятор ежедневно получает около тысячи жалоб на необоснованные блокировки, часто связанные с подозрениями в мошенничестве.

В рамках нового механизма пострадавший обращается в ЦБ, получает данные об уголовном деле и подразделении МВД, подтверждает свою непричастность, после чего МВД направляет письмо в ЦБ, и счета разблокируют.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

