В ЦБ рассказали о новом способе снятия блокировки с банковских карт

ЦБ сообщил о запуске механизма для пострадавших, чьи карты заблокировали из-за включения в базу дропов. По словам директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова, регулятор ежедневно получает около тысячи жалоб на необоснованные блокировки, часто связанные с подозрениями в мошенничестве.

В рамках нового механизма пострадавший обращается в ЦБ, получает данные об уголовном деле и подразделении МВД, подтверждает свою непричастность, после чего МВД направляет письмо в ЦБ, и счета разблокируют.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.