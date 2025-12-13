Мошенники стали рассылать предложения о путевках с сайтов-двойников туроператоров

Москвичам в преддверии новогодних каникул следует быть осторожнее в Сети. Мошенники начали рассылать предложения купить путевки с сайтов-двойников популярных туроператоров. Жертвам могут также поступать фейковые договоры со страховкой за туры.

Кроме того, мошенники могут навязать ненужные услуги в духе "специального" трансфера или "особой" страховки. В таких случаях аферисты просят скинуть деньги якобы их менеджерам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.