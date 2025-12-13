Форма поиска по сайту

13 декабря, 09:15

Безопасность

Мошенники стали рассылать предложения о путевках с сайтов-двойников туроператоров

В России увеличилось количество детей, ставших жертвами онлайн-груминга

Москвичам стали поступать сообщения из мессенджеров якобы от "Госуслуг"

Москвичей предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники в России придумали новую схему с блокировкой банковских карт

Мошенники начали просить детей оплатить 100–500 рублей за разблокировку Roblox

Мошенники создали фишинговые сайты для якобы доступа к игре Roblox

В РФ мошенники начали наживаться на детях, пытающихся вернуть доступ к Roblox

Неизвестный сверток с надписью "открой" обнаружили во дворе жилого дома в Саларьево

Правительство подготовило новый пакет мер защиты россиян от мошенников

Москвичам в преддверии новогодних каникул следует быть осторожнее в Сети. Мошенники начали рассылать предложения купить путевки с сайтов-двойников популярных туроператоров. Жертвам могут также поступать фейковые договоры со страховкой за туры.

Кроме того, мошенники могут навязать ненужные услуги в духе "специального" трансфера или "особой" страховки. В таких случаях аферисты просят скинуть деньги якобы их менеджерам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья Ермакова

