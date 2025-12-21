Новости регионов: температура достигла почти минус 52 градусов в Якутии

Якутия стала самым холодным местом на планете в минувшие сутки. По данным метеорологов, в республике Саха зафиксировали аномальный мороз. В Покровске столбик термометра достигнул отметки почти минус 52 градуса. Температуру чуть выше зафиксировали в Оленекском районе – минус 49,4 градуса и в селе Крест-Хальджай – минус 48,7 соответственно.

Во Владивостоке спасатели уже больше трех часов тушат крупный пожар. Огнем охвачено здание бывшего доходного дома на улице Пограничная, признанное памятником архитектуры. Возгорание началось со стороны внутреннего дворика, затем стали гореть электрические кабели, произошло несколько замыканий. Из здания эвакуировали 10 человек, о пострадавших не сообщается.

