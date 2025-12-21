Форма поиска по сайту

Новости

Новости

21 декабря, 08:30

Регионы

Новости регионов: температура достигла почти минус 52 градусов в Якутии

Новости регионов: температура достигла почти минус 52 градусов в Якутии

Испытания средств для защиты от белых медведей прошли в Ненецком автономном округе

В Санкт-Петербурге случайный прохожий починил новогоднюю гирлянду

Новости регионов: в Туве замерзшая река вышла из берегов и затопила улицы города

Поезд с Дедом Морозом добрался до Мордовии

В Магадане отметили корякский Новый год

В Якутске установились аномальные морозы

Новости регионов: более 7 тысяч жителей Находки остались без теплоснабжения

Мощный снегопад осложнил движение на магистралях в Забайкальском крае

Новости регионов: снегопад в Забайкалье заблокировал движение грузовиков

Якутия стала самым холодным местом на планете в минувшие сутки. По данным метеорологов, в республике Саха зафиксировали аномальный мороз. В Покровске столбик термометра достигнул отметки почти минус 52 градуса. Температуру чуть выше зафиксировали в Оленекском районе – минус 49,4 градуса и в селе Крест-Хальджай – минус 48,7 соответственно.

Во Владивостоке спасатели уже больше трех часов тушат крупный пожар. Огнем охвачено здание бывшего доходного дома на улице Пограничная, признанное памятником архитектуры. Возгорание началось со стороны внутреннего дворика, затем стали гореть электрические кабели, произошло несколько замыканий. Из здания эвакуировали 10 человек, о пострадавших не сообщается.

регионыпогодапроисшествияпожарвидео

