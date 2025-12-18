Форма поиска по сайту

18 декабря, 22:30

Общество

Новости регионов: снегопад в Забайкалье заблокировал движение грузовиков

Новости регионов: снегопад в Забайкалье заблокировал движение грузовиков

Путин исполнил мечту мальчика из Ханты-Мансийска

"Миллион вопросов": эксперт рассказал, что входит в капремонт дома

Молодые россияне признались, что хотели бы снова писать письма Деду Морозу

"Вопрос спорный": может ли работодатель читать личные сообщения

Мишустин принял участие в традиционной акции "Елка желаний"

Владимир Путин исполнил мечту пятилетнего мальчика из Ханты-Мансийска

"Деньги 24": средняя зарплата курьера в России достигла почти 150 тыс рублей в месяц

Женщина рассказала, как ее с коляской едва не сбило авто из-за парковочного места в Москве

"Перекресток" запустил коллекцию готовых блюд с Буратино к Новому году

Снегопад обрушился на Забайкалье и заблокировал движение грузовиков. Водителей призывают к максимальной осторожности на дороге, соблюдению дистанции и скоростного режима.

В Рязани пресекли деятельность борделя – интимные услуги оказывали в подпольном массажном салоне. Он был оборудован металлическими дверями и системой видеонаблюдения. Вывески на входе не было, однако рекламу заведения и его истинных услуг активно продвигали в интернете.

Жители и туристы на Камчатке наблюдали редкое природное явление. Над заснеженными вершинами вулканов зависли лентикулярные облака. Они держатся неподвижно, несмотря на сильный ветер. В России такое явление, помимо Камчатки, можно увидеть также на Северном Кавказе над вершиной Эльбруса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

