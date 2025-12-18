Новости регионов: снегопад в Забайкалье заблокировал движение грузовиков

Снегопад обрушился на Забайкалье и заблокировал движение грузовиков. Водителей призывают к максимальной осторожности на дороге, соблюдению дистанции и скоростного режима.

В Рязани пресекли деятельность борделя – интимные услуги оказывали в подпольном массажном салоне. Он был оборудован металлическими дверями и системой видеонаблюдения. Вывески на входе не было, однако рекламу заведения и его истинных услуг активно продвигали в интернете.

Жители и туристы на Камчатке наблюдали редкое природное явление. Над заснеженными вершинами вулканов зависли лентикулярные облака. Они держатся неподвижно, несмотря на сильный ветер. В России такое явление, помимо Камчатки, можно увидеть также на Северном Кавказе над вершиной Эльбруса.

