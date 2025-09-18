Форма поиска по сайту

18 сентября, 16:30

Общество

Пума, изъятая из московской квартиры, адаптировалась в зоопарке

Пума, изъятая из московской квартиры, адаптировалась в зоопарке

Пума, изъятая из квартиры москвича, после переезда в зоопарк окрепла и стала более игривой. Теперь в ее распоряжении не только уличная территория, но и игровая комната с деревянными конструкциями для прыжков.

С момента прибытия животного в зоопарк у него не было зафиксировано ни одного приступа эпилепсии.

Ранее суд оштрафовал москвича за содержание хищника в квартире, постановив изъять животное. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

