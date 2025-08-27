Форма поиска по сайту

27 августа, 11:30

Новости регионов: трех играющих друг с другом медведиц заметили на Камчатке

На Камчатке заметили трех молодых медведиц из разных семей, которые ведут себя как подруги. Они помогают друг другу ловить рыбу и играют вместе, а если кто-то в пути отстал, то оглядываются и ждут друг друга. По словам инспекторов Кроноцкого заповедника, они не видели такой дружбы медведей за много лет наблюдений.

На Сахалине произошло сильное наводнение из-за проливных дождей. Реки выходят из берегов, затоплены десятки домов и дорог. Спасатели эвакуировали 37 человек, среди них двое детей. Поврежден автомобильный мост, из-за чего оказались отрезаны жители нескольких домов. О погибших и пострадавших не сообщается. Власти ввели режим ЧС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

животныерегионыпроисшествияпогодавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

