CNN: в Финляндии обвинили российских волков в гибели северных оленей

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

Жители Финляндии обвиняют российских волков в массовой гибели северных оленей, сообщает CNN со ссылкой на Ассоциацию оленеводов Финляндии.

По данным организации, только за 2025 год волками было убито около 1 950 северных оленей – это почти на 70% больше, чем в 2024 году. В материале утверждается, что хищники из России якобы пересекают границу между странами и нападают на животных.

По мнению финских экспертов, это связано с тем, что российские мужчины-охотники ушли на Специальную военную операцию (СВО) и перестали отстреливать волков.

