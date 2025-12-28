Новости регионов: мощный циклон надвигается к побережью Сочи

К побережью Сочи приближается мощный циклон, который уже назвали "штормом века". Ожидаются волны высотой до 5 метров и порывы ветра до 32 метров в секунду. Пик стихии прогнозируют на ночь и утро 29 декабря.

На Камчатке продолжаются сильные снегопады, оставившие без электричества несколько тысяч человек. В аэропорту Петропавловска-Камчатского задерживаются восемь рейсов, в нескольких поселках введен режим чрезвычайной ситуации.

