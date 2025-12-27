Роспотребнадзор начал расследование по поводу напитка Aloe Vera, в составе которого нашли техническую жидкость. СМИ сообщали, что в одном из сетевых магазинов сотрудники обнаружили в четырех бутылках ацетон.

Ритейлер объявил о том, что снимает с продажи напиток и проведет внеплановую проверку. Пробы продукции взяли для лабораторных исследований. Роспотребнадзор приостановил реализацию опасной продукции при помощи системы маркировки "Честный знак".

