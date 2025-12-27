Форма поиска по сайту

27 декабря, 09:15

Общество

Роспотребнадзор начал расследование по поводу напитка Aloe Vera

Логистические компании сообщили о значительных задержках международных посылок

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за гололедицы

"Шоу Проверка": красная икра

"Куки-Внуки": сигара берек

В РФ утвержден первый ГОСТ на горки для тюбинга

Телезрителей Москвы 24 призвали поделиться идеями новогоднего декора

Москвичам рассказали, каким будет наступающий 2026 год

Зрители телеканала Москва 24 могут поделиться идеями новогоднего украшения квартир

Сотрудники "СпасРезерва" спасли кота, застрявшего в обшивке здания в Москве

Роспотребнадзор начал расследование по поводу напитка Aloe Vera, в составе которого нашли техническую жидкость. СМИ сообщали, что в одном из сетевых магазинов сотрудники обнаружили в четырех бутылках ацетон.

Ритейлер объявил о том, что снимает с продажи напиток и проведет внеплановую проверку. Пробы продукции взяли для лабораторных исследований. Роспотребнадзор приостановил реализацию опасной продукции при помощи системы маркировки "Честный знак".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

