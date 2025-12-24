Кишечную палочку нашли в красной икре пяти торговых марок

Кишечную палочку обнаружили в красной икре пяти торговых марок: "Московский рыбокомбинат", "Русское море", "Красное золото", "Деликатеска" и "Красная икра". Помимо этого, в указанном продукте от "МорМер" и "Горчаков" бактерии превысили норму.

Исследование проводили специалисты Роскачества, проверив товары более 20 компаний. Следов других патогенных микроорганизмов, таких как сальмонелла, золотистый стафилококк и плесень, во всех образцах не обнаружено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.