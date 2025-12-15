Один человек погиб в ДТП с участием трех машин на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Водитель автомобиля "Газель" погиб в результате аварии на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на внешней стороне 14-го километра МКАД. По данным ведомства, водитель "Газели" врезался в две машины, которые остановились после аварии. В результате он умер на месте происшествия от полученных травм.

В настоящее время на месте ДТП задействованы инспекторы ГАИ и следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств аварии.

Ранее автомобиль Volkswagen сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу в ТиНАО. ДТП произошло на Крутовской улице в районе дома 27. По данным ГАИ, женщина, получившая травмы в результате аварии, скончалась на месте.

