15 декабря, 12:38Происшествия
Один человек погиб в ДТП с участием трех машин на юго-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Водитель автомобиля "Газель" погиб в результате аварии на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
ДТП произошло на внешней стороне 14-го километра МКАД. По данным ведомства, водитель "Газели" врезался в две машины, которые остановились после аварии. В результате он умер на месте происшествия от полученных травм.
В настоящее время на месте ДТП задействованы инспекторы ГАИ и следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств аварии.
Ранее автомобиль Volkswagen сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу в ТиНАО. ДТП произошло на Крутовской улице в районе дома 27. По данным ГАИ, женщина, получившая травмы в результате аварии, скончалась на месте.
