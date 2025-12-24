Историки назвали настоящее отчество Деда Мороза

Традиционное отчество Деда Мороза в русской культуре – Васильевич, рассказали историки. Оно связано с народным праздником Васильев вечер, который отмечали в ночь с 31 декабря на 1 января, когда по поверьям наступали самые сильные морозы.

Позже появилось отчество Иванович и, вероятно, закрепилось благодаря литературным и театральным произведениям. Оба варианта существовали параллельно в разных регионах страны.

