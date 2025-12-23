Спрос на аниматоров в костюмах Деда Мороза вырос в Москве более чем в 3 раза

Спрос на аниматоров в костюмах Деда Мороза вырос более чем в 3 раза в Москве за 1 месяц. По сравнению с 2024 годом цены выросли почти в 2 раза. Об этом рассказали аналитики.

За 20–30 минут игр с детьми придется заплатить от 5 тысяч рублей за одного Деда Мороза, и от 7 тысяч рублей в паре со Снегурочкой. Дороже обойдется корпоратив, где услуги аниматоров будут стоить от 80 тысяч за час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.