16 декабря, 12:30

Продюсер Дворцов рассказал, сколько платят за выступления двойникам знаменитостей

Верховный суд рассмотрит дело об афере с квартирой Ларисы Долиной 16 декабря

Рэпер Xzibit продолжил свой гастрольный тур после посещения России

Блогер потеряла ребенка во время домашних родов в бассейне

Рэпер Xzibit скорректировал график выступлений в США для концертов в России

Блогера Блиновскую этапировали в женскую колонию № 1 во Владимирской области

Американский рэпер Gucci Mane прилетел в Москву с концертом

В доме певицы Алсу появилась елка с игрушками Хагги Вагги

Блиновская попала в привилегированный отряд женской колонии №1 во Владимирской области

Блогера Елену Блиновскую отправили в женскую колонию во Владимирской области

Двойники знаменитостей не только внешне похожи на артистов, но и повторяют их манеры. Они могут говорить тем же голосом, отражать свойственные им жесты, исполнять их песни, а также дают интервью и автографы. Для многих подражание превращается в постоянную работу.

По словам музыкального продюсера Сергея Дворцова, если самого артиста могут пригласить выступать на корпоратив за 7−8 миллионов рублей, то стоимость двойника будет стоить около 200−300 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

шоу-бизнесвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаЕлизавета Двирник

