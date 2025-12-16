Продюсер Дворцов рассказал, сколько платят за выступления двойникам знаменитостей

Двойники знаменитостей не только внешне похожи на артистов, но и повторяют их манеры. Они могут говорить тем же голосом, отражать свойственные им жесты, исполнять их песни, а также дают интервью и автографы. Для многих подражание превращается в постоянную работу.

По словам музыкального продюсера Сергея Дворцова, если самого артиста могут пригласить выступать на корпоратив за 7−8 миллионов рублей, то стоимость двойника будет стоить около 200−300 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.