Американский рэпер Flo Rida даст четыре концерта в России в 2026 году

Американский рэпер Flo Rida выступит в РФ в 2026 году, сообщили СМИ. Помимо четырех концертов в трех городах, музыкант якобы приготовил сюрприз к Международному женскому дню. Кто еще из мировых знаменитостей посетит Россию, расскажет Москва 24.

Flo Rida

Фото: legion-media.com/Avalon/Jerry Perez

Американский рэпер Flo Rida (настоящее имя – Трэмар Диллард) приедет в Россию в 2026 году, сообщил ряд СМИ. Концерты мировой звезды запланированы на весну и пройдут в трех городах: 8 и 9 марта музыкант выступит в Москве, 11-го – в Краснодаре, 14-го – в Новосибирске.

По данным СМИ, сцена на московском и новосибирском шоу будет выстроена в формате 360 градусов, благодаря чему зрителям будет обеспечен круговой обзор. Издание Super.ru уточнило, что у рэпера технический райдер "повышенной сложности": музыканту понадобится безупречный живой звук на площадке. Кроме того, он приедет со своими музыкантами и собственными инструментами (для одного из самых ценных даже выделено отдельное место на борту самолета). Журналисты также выяснили, что исполнитель запланировал праздничный перформанс, посвященный Международному женскому дню, однако он держится в строжайшем секрете и подробностей не знают даже организаторы.

Что касается бытового райдера, то в Москве Flo Rida планирует поселиться в люксовом номере отеля с видом на Кремль, а передвигаться будет на премиальных внедорожниках. СМИ отметили, что музыкант запросил блюда русской кухни и изъявил желание посетить в столице бани и попариться березовым веником, а также попробовать чебурек, который когда-то ел советник Дональда Трампа Уиткофф.

Трэвис Скотт

Фото: legion-media.com/Every Second Media

В конце ноября телеграм-канал Mash сообщил, что американский рэпер Трэвис Скотт (настоящее имя – Жак Бермен Уэбстер II) провел переговоры с российскими организаторами по поводу возможного концерта. По информации журналистов, музыкант дал предварительное согласие, однако окончательные договоренности еще не достигнуты: исполнителя якобы волнует политическая обстановка и возможные репутационные риски, поэтому ключевую стадию переговоров отложили до конца зимы.

При этом рэперу якобы и ранее поступали предложения от других организаторов в России, но он их даже не рассматривал. Если Трэвис согласится выступить, то это может произойти летом 2026-го, утверждают СМИ. Возможной площадкой называют "Лужники". При этом Скотт запросил рекордный гонорар в 8 миллионов долларов (более 608 миллионов рублей по нынешнему курсу), учитывая, что за выступления в Европе исполнитель берет в среднем около 5 миллионов долларов (более 380 миллионов рублей по нынешнему курсу).

French Montana

Фото: legion-media.com/imageSPACE via ZUMA Press Wire/Jeremy Smith

В конце ноября СМИ сообщили, что также весной российскую столицу посетит американский рэпер French Montana (настоящее имя – Карим Харбуш). Концерт исполнителя хита Unforgettable пройдет 26 апреля в Москве.

По данным телеграм-канала Mash, переговоры продолжались почти месяц, в итоге музыкант согласился выступить за гонорар в размере 500 тысяч долларов (более 38 миллионов рублей по нынешнему курсу). Кроме того, для звезды полностью закроют крыло с королевскими и люксовыми номерами пятизвездочного отеля в нескольких шагах от Кремля. Кроме того, знаменитости понадобятся в гримерке экзотические фрукты, горячий ужин с красной рыбой, 15 литров свежевыжатых соков и сушеная говядина.

Досуговая программа гостя в столице будет зависеть от того, будет ли Кариса сопровождать его невеста, принцесса Дубая Махра Аль-Мактум. На случай, если возлюбленные прибудут в Москву вместе, организаторы подготовили для них маршрут по романтическим местам.

T.I.

Фото: legion-media.com/ZUMA Wire/Daniel DeSlover

В начале ноября также стало известно, что в 2026-м в Россию приедет американский рэпер T.I. (настоящее имя – Клиффорд Джозеф Харрис – младший). В отличие от Flo Rida, музыкант посетит нашу страну впервые. 6 февраля T.I. даст концерт в Москве, стоимость билетов стартует от 4,5 тысячи рублей и достигает 15.

8 февраля рэпер выступит в Санкт-Петербурге, вход на концерт обойдется в сумму от 4 до 25 тысяч рублей.

T. I. трижды получал престижную музыкальную премию Grammy, известен дуэтами с Джастином Тимберлейком и Рианной.

K. Maro

Фото: legion-media.com/Media Pictures/Alamy Live News

Канадский певец арабского происхождения K. Maro (настоящее имя – Сирил Камар) посетит Россию летом 2026 года. Он даст большой концерт в столице 6 июня.

По данным телеграм-канала Mash, исполнитель даст эксклюзивное и единственное в России шоу на большой площадке. Журналистам стало известно, что K. Maro попросил организаторов устроить ему активную досуговую программу с купанием в Москве-реке, катанием на серфе, сапах, водных лыжах и паруснике, а также сходить на баскетбол.