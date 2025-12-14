Стилист Скороходова назвала красный главным цветом нарядов для корпоративов-2025

Основное правило при выборе наряда для новогоднего корпоратива – уместность, отметили эксперты. Расскажем, каким должен быть оптимальный наряд для подобной вечеринки.
Допустимый уровень строгости
Главное правило при выборе наряда для корпоратива в честь Нового года – уместность, основанная на сочетании современных модных тенденций и светского этикета, рассказала Москве 24 стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.
Если нет установленного дресс-кода, то важно подбирать наряд с уважением к месту и людям, отметила эксперт.
Например, работники банковской сферы или юридической компании не могут позволить себе слишком откровенные и дерзкие наряды. И, наоборот, у специалистов креативной индустрии будет больше выбора.
В свою очередь, стилист Эмма Болохнова в разговоре с Москвой 24 рекомендовала добавлять в образ акцентные аксессуары, если единственный разрешенный вариант на корпоратив – наряд в деловом стиле.
"Туфли на каблуке и клатч, более яркий макияж, укладка – это козыри в создании праздничной атмосферы", – указала она.
При выборе образа эксперт посоветовала опираться на тип фигуры и личные предпочтения, чтобы наряд не сковывал движения. При этом специалист призвала обращать меньше внимания на возраст, однако все же помнить несколько особенностей.
При подборе фасона девушкам с длинными ногами и выпирающим животом стилист посоветовала выбирать платья-футляры и платья с запахом. В этом случае следует отказаться от прямого кроя и моделей с акцентом на талии.
"Для обладательниц тонкой талии и выраженных бедер идеально подойдут платья и топы, которые акцентируют верхнюю часть тела: декольте, объемные рукава, яркие цвета или принты в верхней части. Также можно выбрать платья А-силуэта, юбки-годе, юбки с вырезами и деконструкцией", – рассказала Болохнова.
Тем, у кого плечи, талия и бедра примерно одной ширины, следует выбирать платья, создающие иллюзию изгибов – модели с баской, драпировкой, объемными деталями в области груди или бедер, посоветовала эксперт.
Никаких рюкзаков
Существует несколько типов нарядов, которые будут выглядеть неуместно на корпоративном мероприятии. К таким относятся чрезмерно откровенные образы: платья с глубоким декольте, мини-юбки, слишком обтягивающие брюки, рассказала стилист Эмма Болохнова.
Спортивная или пляжная обувь тоже испортит праздничный аутфит. Кроме того, эксперт посоветовала отказаться от больших деловых сумок, рюкзаков, кепок и бейсболок. Болохнова отметила, что если вечер не тематический, не нужно надевать костюмы животных, сказочных персонажей, а также использовать яркие принты.
"Главное правило: если сомневаешься в уместности какого-либо элемента, скорее всего, лучше выбрать более сдержанный и элегантный вариант. На корпоративе важно выглядеть празднично, но при этом сохранять деловой этикет и профессиональный имидж", – указал специалист.
Огненные оттенки
Новогодний корпоратив – это повод подобрать наряд в цветах символа будущего года по восточному календарю. В 2026-м это – Огненная Красная Лошадь, поэтому стоит отдать предпочтение ярким оттенкам, напоминающим огонь, посоветовала Анна Скороходова.
По ее словам, главные цвета наступающего года – все оттенки красного.
Однако есть риск, что в красном придет большая часть коллектива, поэтому стоит присмотреться к производным – это может быть оранжевый, янтарный, медовый, апельсиновый, охра. Также подойдут все оттенки золота и бронзы. С яркими цветами можно сочетать природную зелень: хвойный, оливковый и травяной.
"Теплая земляная гамма тоже является трендовой: коричневый, карамель, шоколад, кофе. Все эти оттенки популярны. Их можно использовать в качестве базы, если вы предпочитаете одеваться в более элегантном стиле", – рассказала Скороходова.
Если подбирать образ с учетом символа восточного календаря, то для грядущего новогоднего праздника не подойдут голубой, синий, а также холодные оттенки и металлы: серебро, хром, платина, розовый, сиреневый, мята, лаванда будут неактуальными, заключила эксперт.