Стилист Скороходова назвала красный главным цветом нарядов для корпоративов-2025

Основное правило при выборе наряда для новогоднего корпоратива – уместность, отметили эксперты. Расскажем, каким должен быть оптимальный наряд для подобной вечеринки.

Допустимый уровень строгости

Главное правило при выборе наряда для корпоратива в честь Нового года – уместность, основанная на сочетании современных модных тенденций и светского этикета, рассказала Москве 24 стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.

Если нет установленного дресс-кода, то важно подбирать наряд с уважением к месту и людям, отметила эксперт.





Анна Скороходова стилист, дизайнер аксессуаров Образ должен быть эффектным и праздничным, но не провокационным, чтобы одновременно ощущать комфорт и сохранять хороший имидж. Важно учитывать общее настроение праздника, а также формат мероприятия – локацию, время суток и характер компании, что определяет допустимый уровень строгости и разнообразие стилей.

Например, работники банковской сферы или юридической компании не могут позволить себе слишком откровенные и дерзкие наряды. И, наоборот, у специалистов креативной индустрии будет больше выбора.

В свою очередь, стилист Эмма Болохнова в разговоре с Москвой 24 рекомендовала добавлять в образ акцентные аксессуары, если единственный разрешенный вариант на корпоратив – наряд в деловом стиле.

"Туфли на каблуке и клатч, более яркий макияж, укладка – это козыри в создании праздничной атмосферы", – указала она.

При выборе образа эксперт посоветовала опираться на тип фигуры и личные предпочтения, чтобы наряд не сковывал движения. При этом специалист призвала обращать меньше внимания на возраст, однако все же помнить несколько особенностей.





Эмма Болохнова стилист Существует правило, что чем девушка моложе, тем более смелые эксперименты может себе позволить. Также считается, что чем старше дама, тем более целомудренной должна быть длина платья или юбки. Это же касается и аксессуаров.

При подборе фасона девушкам с длинными ногами и выпирающим животом стилист посоветовала выбирать платья-футляры и платья с запахом. В этом случае следует отказаться от прямого кроя и моделей с акцентом на талии.

"Для обладательниц тонкой талии и выраженных бедер идеально подойдут платья и топы, которые акцентируют верхнюю часть тела: декольте, объемные рукава, яркие цвета или принты в верхней части. Также можно выбрать платья А-силуэта, юбки-годе, юбки с вырезами и деконструкцией", – рассказала Болохнова.

Тем, у кого плечи, талия и бедра примерно одной ширины, следует выбирать платья, создающие иллюзию изгибов – модели с баской, драпировкой, объемными деталями в области груди или бедер, посоветовала эксперт.

Никаких рюкзаков

Существует несколько типов нарядов, которые будут выглядеть неуместно на корпоративном мероприятии. К таким относятся чрезмерно откровенные образы: платья с глубоким декольте, мини-юбки, слишком обтягивающие брюки, рассказала стилист Эмма Болохнова.

Спортивная или пляжная обувь тоже испортит праздничный аутфит. Кроме того, эксперт посоветовала отказаться от больших деловых сумок, рюкзаков, кепок и бейсболок. Болохнова отметила, что если вечер не тематический, не нужно надевать костюмы животных, сказочных персонажей, а также использовать яркие принты.

"Главное правило: если сомневаешься в уместности какого-либо элемента, скорее всего, лучше выбрать более сдержанный и элегантный вариант. На корпоративе важно выглядеть празднично, но при этом сохранять деловой этикет и профессиональный имидж", – указал специалист.

Огненные оттенки

Новогодний корпоратив – это повод подобрать наряд в цветах символа будущего года по восточному календарю. В 2026-м это – Огненная Красная Лошадь, поэтому стоит отдать предпочтение ярким оттенкам, напоминающим огонь, посоветовала Анна Скороходова.

По ее словам, главные цвета наступающего года – все оттенки красного.





Анна Скороходова стилист, дизайнер аксессуаров Если не знаете, что надеть, то выбирайте красный, точно не прогадаете. Тем более красный монохром смотрится изысканно на женщинах любой возрастной категории.

Однако есть риск, что в красном придет большая часть коллектива, поэтому стоит присмотреться к производным – это может быть оранжевый, янтарный, медовый, апельсиновый, охра. Также подойдут все оттенки золота и бронзы. С яркими цветами можно сочетать природную зелень: хвойный, оливковый и травяной.

"Теплая земляная гамма тоже является трендовой: коричневый, карамель, шоколад, кофе. Все эти оттенки популярны. Их можно использовать в качестве базы, если вы предпочитаете одеваться в более элегантном стиле", – рассказала Скороходова.

Если подбирать образ с учетом символа восточного календаря, то для грядущего новогоднего праздника не подойдут голубой, синий, а также холодные оттенки и металлы: серебро, хром, платина, розовый, сиреневый, мята, лаванда будут неактуальными, заключила эксперт.