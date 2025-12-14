РИА Новости: Долина переносила заключение договора о продаже квартиры на 10 дней

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru

Певица Лариса Долина переносила заключение договора о продаже квартиры на 10 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно информации, инициатором стала Долина, которая прислала покупательнице Полине Лурье допсоглашение.

По словам адвоката Лурье Светланы Свириденко, между заключением предварительного и основного договоров прошло большое количество времени. Она отметила, что артистка осмысливала ситуацию.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Злоумышленники убедили ее в существовании угрозы для недвижимости и уговорили продать квартиру, а затем перевести вырученные средства и другие деньги на некий "безопасный счет".

Расследование дела, возбужденного по статье о мошенничестве, было завершено в июле 2025-го. Сумма общего ущерба превысила 317,6 миллиона рублей.

В ноябре этого года суд приговорил Андрея Основу к 4 годам тюрьмы, а Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7 годам лишения свободы. Последняя также должна выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальные фигуранты – по 900 тысяч рублей.

Сделку о продаже квартиры Долина смогла оспорить в суде. В результате право собственности на имущество было сохранено за певицей, а Лурье осталась без недвижимости и денег.

