"Вопрос спорный": стоит ли платить огромные суммы за лечение питомцев

Москвич стал банкротом из-за попыток вылечить своего кота. Два года назад питомец мужчины заболел мочекаменной болезнью. Ветеринары сделали ему несколько операций, которые обошлись хозяину в 300 тысяч рублей, но кот все равно умер. У мужчины остались кредиты.

На данный момент долг мужчины составляет уже 1,2 миллиона рублей из-за процентов и штрафов за неуплату.

Нужно ли платить огромные суммы за операции и пытаться спасти питомцев, которые серьезно больны? Стоит ли брать кредит на лечение на сотни тысяч рублей? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.