18 декабря, 06:45

Город

Андские кондоры поселились в Московском зоопарке

В Москве догситтинг стал полноценным источником дохода

Россияне начали массово чистить зубы своим котам

"Московский патруль": в Мосгордуме предложили ввести понятие "зооклубы" в законодательство

Московский зоопарк показал, как животным нравится снег

Новости мира: жители Гааги провели акцию против массовой иммиграции

Манул Бабник набрал рекордные 6,5 кг в центре воспроизводства Московского зоопарка

Орнитолог рассказала, как ястребы-тетеревятники работают в столичных аэропортах

Манул по кличке Бабник из Московского зоопарка завершил зажировку

Жительница Подмосковья поселила в доме корову

Андские кондоры поселились в Московском зоопарке. Это самые крупные в мире хищные птицы, обитающие в Южной Америке. Их размах крыльев может превышать 3 метра, а вес самцов достигать 15 килограммов.

Самец и самка мало знакомы и общаются только во время кормежки. Однако, орнитологи надеются, что птицы подружатся и принесут потомство. Гости могут наблюдать кондоров в вольере экспозиции "Скала хищных птиц".

животныегородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

