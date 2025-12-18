Андские кондоры поселились в Московском зоопарке. Это самые крупные в мире хищные птицы, обитающие в Южной Америке. Их размах крыльев может превышать 3 метра, а вес самцов достигать 15 килограммов.

Самец и самка мало знакомы и общаются только во время кормежки. Однако, орнитологи надеются, что птицы подружатся и принесут потомство. Гости могут наблюдать кондоров в вольере экспозиции "Скала хищных птиц".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.