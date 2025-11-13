Euronews: Польша, Венгрия, Словакия и Чехия готовят иск к ЕС из-за мигрантов

Фото: 123RF.com/mesutdogan

Страны Вишеградской группы Венгрия, Чехия, Словакия и Польша планируют оспорить в суде обязательства Евросоюза (ЕС) по приему мигрантов, передает Euronews.

Согласно правилам, государства – члены ЕС обязаны облегчить "бремя стран, находящихся под миграционным давлением". В частности, они могут принимать у себя лиц, ищущих убежища.

Кроме того, можно делать финансовый взнос в размере 20 тысяч евро за каждого непринятого мигранта в особый "фонд солидарности" или финансировать страны с большим количеством переселенцев.

По данным телеканала, Вишеградская четверка отвергает данные сценарии, так как реализация будет сопряжена с большими трудностями.

"Большинство стран-участниц предпочли бы избегать перераспределения мигрантов из-за негативной реакции, с которой они могут столкнуться у себя дома", – сказал один из дипломатов.

Отмечается, что Польша и Чехия могут запросить освобождение от новых обязанностей из-за собственной сложной миграционной ситуации. По мнению дипломата, если большинство стран откажутся принимать мигрантов, то Еврокомиссия не сможет оштрафовать их.

Ранее около 4 тысяч человек вышли на митинг в немецком городе Билефельд после слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца о миграционной политике. Организация "Билефельдский альянс против правых" призывала граждан выходить на демонстрации под девизом "Мы и есть городской облик!".

В свою очередь, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель отмечала, что одностороннее усиление пограничного контроля Германии в рамках борьбы с нелегальной миграцией угрожает всей Европе. Она подчеркнула, что всегда выступала за "европейские решения".