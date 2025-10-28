Фото: ТАСС/АР/Ross D. Franklin

Украинские власти планировали заселить свою страну мигрантами. Такое заявление американский журналист Такер Карлсон сделал в интервью RTVI US на YouTube.

"Украина даже вместе с НАТО не может выиграть эту войну. Ведь эта война уже разрушила Украину, которая, кстати, перестанет быть нацией", – сказал он.

Карлсон уточнил, что на Украине изменили закон, чтобы иностранные граждане могли покупать сельскохозяйственные земли. Если страну, мужское население которой уничтожено, заселят мигрантами из государств третьего мира, то Украины больше не будет, подчеркнул журналист.

Произошедшее он назвал "самым печальным", что он видел за пределами Соединенных Штатов.

Ранее депутат Верховной рады Николай Княжицкий заявил о демографической катастрофе на Украине. По его словам, сотни тысяч украинцев, покинувших в страну, подали заявления на выход из гражданства. Причиной этого, считает он, стал отказ Киева предоставлять консульские услуги своим гражданам за рубежом.