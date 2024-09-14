Депутат Рады Княжицкий: на Украине наблюдается демографическая катастрофа

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Депутат Верховной рады Николай Княжицкий сообщил о демографической катастрофе на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова украинского парламентария.

Княжицкий рассказал, что сотни тысяч украинцев, уехавших из страны, подали заявления на выход из гражданства. Причиной этого, по мнению депутата, является отказ Киева предоставлять консульские услуги своим гражданам за границей. Тем не менее впоследствии он был отменен, предположительно, как раз из-за массовых отказов от украинского гражданства.

О серьезном демографическом кризисе на Украине на фоне стремительного падения рождаемости сообщалось еще в начале августа. Так, в первые полгода 2024 года на каждые три смерти на Украине проходился всего один новорожденный. Самая низкая рождаемость была зафиксирована в Черниговской и Сумской областях Украины, а самая высокая смертность – в Днепропетровской и Харьковской.

В связи с этим на Украине собираются создать министерство демографии и диаспоры и Фонд восстановления демографического потенциала. Помимо прочего, в задачи нового министерства будет входить популяризация программ стимулирования к возвращению в страну.