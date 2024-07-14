Либанова: население Украины к 2033 году составит до 35 миллионов человек

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Население Украины к 2033 году может составить самое большее 35 миллионов человек. Такой прогноз сделала директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова, сообщает РИА Новости.

"Давайте забудем о том, что у нас было 52 миллиона украинцев. 52 миллиона не будет никогда. По самому оптимистическому варианту в 2033 году нас будет 35 миллионов", – сказала она.

Либанова считает, что для поддержания населения страны на уровне в 30 миллионов человек, Украине необходимо будет привлекать до 300 тысяч мигрантов из менее развитых стран. Кроме того, в своих расчетах она учитывает население территорий, которые входили в состав Украины в 1991 году.

Ранее Либанова заявила, что страна может попасть в "спираль смерти" из-за демографического кризиса. Она напомнила, что еще в 2001 году на Украине выявили самый низкий уровень рождаемости в мире, а уже в 2019-м государство по такому показателю было последним в Европе.