Академик заявила, что Украине грозит попадание в демографическую "спираль смерти"

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Ученый Элла Либанова из Национальной академии наук Украины сообщила о том, что страна может попасть в "спираль смерти" из-за демографического кризиса. Об этом говорится в публикации британской благотворительной организации AOAV.

Либанова напомнила, что в 2001 году на Украине выявили самый низкий уровень рождаемости в мире, а уже в 2019-м государство по такому показателю было последним в Европе. Академик выразила беспокойство по поводу ухода за рубеж украинок репродуктивного возраста. По ее словам, если страна не сможет вернуть этих женщин, то это станет серьезной проблемой.

Согласно публикации, украинские демографы прогнозируют падение в 2023–2024 годах общего коэффициента рождаемости до 0,71. Такой результат станет самым низким показателем, когда-либо зарегистрированным в мире. Либанова добавила, что даже в случае победы рождаемость на Украине не восстановится.

В июле ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных в стране, выяснил, что рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за весь период независимости.

Ранее стало известно, что в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях РФ начался пилотный проект, который направлен на стимулирование рождаемости. Он будет действовать до 31 декабря 2024 года. Реализацией инициативы займутся Минздрав, Минобрнауки, Минпромторг, Минпросвещения, Минсельхоз, Минтруд и другие профильные ведомства.

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