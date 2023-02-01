Американский полковник заявил, что Украина находится на грани исчезновения

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Украина сегодня находится под угрозой исчезновения, поскольку Киев имеет серьезные демографические проблемы и терпит поражение в военном конфликте с РФ, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

"В Америке сейчас все знают, что Украина проигрывает. Украинское сопротивление рушится. Сама страна находится под угрозой исчезновения – настолько все плохо", – сказал военный в выступлении на YouTube-канале Judging Freedom.

По его словам, основной проблемой Украины является демографический кризис, спровоцированный оттоком населения из-за конфликта. Макгрегор напомнил, что страну покинула примерно четверть всего населения. Об этом, по словам военного, свидетельствуют данные экспертов по демографии и социологии.

"На Западе никто не говорит нам правду об ужасающих потерях. <...> Сегодня на Украине остались примерно от 18 до 22 миллионов человек, находящихся под контролем Зеленского. Это число примерно равно количеству жителей Нидерландов", – добавил эксперт.

Ранее Макгрегор заявил, что Соединенные Штаты видят близость поражения Украины и призывают европейских союзников к отправке все большего количества военной техники, чтобы затянуть боевые действия. Он считает, что Вашингтон не хочет допустить полного фиаско на Украине.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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